Brumotti, minacce da parte di un trapper: “Foggia spara su di te”

Brumotti, minacce dal rapper Paname: "Sulla tua testa c'è una taglia"

Dopo l’aggressione subita a San Severo (Foggia) lo scorso 5 ottobre, Vittorio Brumotti è stato di recente vittima di minacce all’interno di un brano del trapper Paname. Ecco alcune frasi della canzone rivolte all’inviato di Striscia la Notizia: “Brumotti sulla tua testa ci sta una taglia” e inoltre: “Foggia spara su di te”.

Minacce a Brumotti: l’aggressione subita a San Severo

San Severo è la citta pugliese in cui Vittorio Brumotti ha subito un’aggressione in seguito a un servizio relativo allo spaccio di droga. Dopo le minacce, l’inviato di Striscia aveva dichiarato: “La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà”.

Brumotti Freestyle: brano con minacce

Le parole poste da Paname nel suo brano Brumotti Freestyle sembrano suonare come minacce nei confronti del rider.

La clip della canzone è stata interamente girata nel quartiere di San Bernardino e ha generato all’incirca 37mila visualizzazioni su Youtube.

Minacce a Brumotti: ferite e trauma facciale

In seguito all’aggressione dello scorso 5 ottobre, Vittorio Brumotti ha riportato diverse ferite e un trauma facciale. Un pestaggio avvenuto per “punire” l’inviato di Striscia, il quale stava proponendo un servizio riguardante lo spaccio di droga che avviene in un quartiere di San Severo, in cui è presente un alto tasso di criminalità.