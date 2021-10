Brusaferro sulla curva Covid-19 in Italia: “Con l’influenza stagionale un vaccino unico, e l'Italia si conferma con una curva tra le più contenute in Europa”

Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro lascia intravedere la possibilità: “Con l’influenza stagionale forse un vaccino unico”. Il presidente dell’Iss lo ha ipotizzato durante la consueta conferenza stampa sull’andamento del virus e ha detto: “Il ministero della Salute sta studiando con l’Agenzia italiana del farmaco la possibilità della co-somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid e dell’antinfluenzale.

Può essere una una possibilità che viene offerta per facilitare la somministrazione e per il successo di una doppia campagna vaccinale. È ancora allo studio ma molto rapidamente arriveremo a una soluzione”.

Brusaferro sulla curva Covid-19 in Italia: gli ultimi dati sono confortanti

Tutto questo sulla scorta di dati che paiono confortanti: i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore sono stati 3.405 a fronte dei 3.804 del giorno prima.

Le vittime in un giorno sono state invece 52 una in più di ieri. E poi 293.469 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia con un tasso di positività stabile all’1,2%. Sono 429 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno dello screening precedente. Gli ingressi giornalieri sono stati 20. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.118, ovvero 87 in meno della precedente rilevazione.

“Italia fra i paesi migliori in Europa”: lo dice Brusaferro sulla curva Covid-19

E in sede di conferenza stampa Brusaferro ha commentato: “L’Italia si conferma con una curva tra le più contenute in Europa in termini di incidenza. Continua il decremento nella circolazione del virus e nel numero dei casi. Il decremento si registra anche nelle fasce d’età più giovani”. Poi il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha spiegato: “L’età media dei nuovi casi è di 38 anni e continua il decremento dell’incidenza nelle fasce sopra i 20 anni mentre rimane stabile l’incidenza dei casi sotto i 12 anni.

Sostanzialmente quella dell’età pediatrica è una situazione stabile“.

Silvio Brusaferro, le scuole e la curva Covid-19 in Italia: “Standard omogenei per tracciare i contagi”

E ancora: “L’obiettivo è stato riprendere l’attività scolastica con tutte le misure per garantire una scuola in presenza. Si tratta di capire in caso di positività chi sono i contatti stretti dei positivi e in questo senso c’è un lavoro fatto con regioni e ministero che sta cercando di individuare standard omogenei da applicare sul territorio”.