Un 16enne accoltellato a Milano, in via Pasolini, da un gruppo di cinque uomini per rapinarlo di cellulare e monopattino.

L’aggressione è avvenuta in via Pasolini, nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom, a Milano, poco prima delle 21. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il ragazzo sarebbe stato accoltellato da un gruppo di cinque uomini di origine nordafricana, che hanno cercato di derubarlo del cellulare e del monopattino. Il 16enne è stato ricoverato in ospedale in codice rosso.

Brutale rapina a Milano: 16enne accoltellato, è in gravi condizioni

Secondo le prime indagini della polizia, giunta prontamente sul luogo dell’aggressione, il giovane sarebbe stato attaccato da un gruppo di circa cinque uomini di origine nordafricana, che lo hanno colpito con diversi fendenti alla testa, alla schiena e a una mano per rubargli il cellulare e il monopattino.

La dinamica esatta dell’aggressione non è ancora del tutto chiara, ma sembra che il 16enne abbia cercato di opporsi al tentativo di rapina, scatenando così l’assalto. Dopo l’aggressione, gli assalitori sono fuggiti.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio generale prevenzione e soccorso pubblico della Questura.

Brutale rapina a Milano, 16enne accoltellato: le indagini

Gli agenti di via Fatebenefratelli stanno indagando per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze di eventuali testimoni oculari potrebbero risultare cruciali.