Un ragazzo di 16 anni ieri sera è stato accoltellato in piazza Flavio Biondo, nel quartiere Monteverde di Roma. Il giovane ha spiegato agli agenti della volante, giunti sul luogo, di essere stato aggredito durante una tentata rapina.

Monteverde, tentata rapina finisce nel sangue: 16enne accoltellato, è grave

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato durante una tentata rapina a Roma, in piazza Flavio Biondo, nel quartiere Monteverde, intorno alle 20:30 di ieri sera, 2 febbraio.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Camillo, dove è ricoverato in codice rosso a causa delle ferite al torace. Nonostante la gravità delle lesioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Monteverde, tentata rapina finisce nel sangue: si cercano gli aggressori

L’adolescente avrebbe dichiarato di non conoscere le persone che lo hanno aggredito. Non è ancora chiaro se l’aggressore fosse da solo o accompagnato da un complice. Al momento, gli aggressori sono sconosciuti e sono fuggiti rapidamente dal luogo. Le indagini sono affidate alla polizia del commissariato di Monteverde.

La famiglia del giovane è sotto shock. La madre ha spiegato agli agenti che stanno conducendo le indagini che il ragazzo era uscito di casa per andare a vedere la partita.