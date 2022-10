Bulli prendono di mira un adolescente sul bus, salvato dall’autista Atac

Si chiama Simona, l'autista dell'autobus scolastico che ha salvato un adolescente di Roma preso di mira da un gruppo di bulli

L’Atac ha reso nota la storia di Simona, l’autista dell’autobus che settimana scorsa ha salvato un adolescente di Roma che era vittima dei bulli. L’autista ha fermato le vessazioni in corso sul mezzo pubblico e ha chiamato la madre del ragazzo.

Roma, autista dell’autobus salva un ragazzo dai bulli

La piaga del bullismo tra i giovani non è ancora stata debellata e prova ne è questa storia che arriva da Roma. Settimana scorsa, un’autista dell’autobus di nome Simona si è, però, trasformata in eroina per un giorno, fermando un vero e proprio atto di bullismo in corso sul mezzo che stava guidando. A rendere nota la storia ci ha pensato proprio l’Atac, che ha raccontato in una nota quanto è successo alla sua autista.

Il racconto dell’Atac: cosa è successo sul pullman

Simona stava guidando il suo autobus, come sempre accade a quell’ora, nel quadrante nord est di Roma, quando si è accorta di un gruppo di ragazzi che stavano vessando un adolescente alla fermata. Il branco ha proseguito l’atto di bullismo anche una volta che tutti i ragazzi erano effettivamente saliti sul mezzo, finché Simona non è intervenuta. L’autista ha fermato il pullman e si è spostata verso i sedili in fondo per chiamare a sè la vittima, mettendola in salvo all’interno della cabina guida.

Una volta terminata la corsa, Simona ha chiamato al telefono la madre del ragazzo per raccontare l’accaduto.