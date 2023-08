Ferragosto ai tempi dei social è tutto un pullulare di immagini, scorci, corpi, filtri e paesaggi. In queste ore di caldo rovente in tutta Italia non mancano gli auguri social dei vip. Alcune celebrità hanno scelto un profilo più basso: poche ostentazioni, immagini di repertorio, tanto cuore, amore e nostalgia. Ecco una carrellata di auguri vip.

Il Ferragosto dei vip

Sabrina Ferilli, da fiera romana, ci ricorda le origini latine della festa. La locuzione latina Feriae Augusti significa riposo di Augusto, imperatore romano del 18 avanti Cristo.

“Il tempo del riposo, della leggerezza e dei sorrisi. Il tempo per amare e lasciarsi amare. Buon Ferragosto a tutti” anche da Myrta Merlino. Nella foto che accompagna il messaggio è in barca con il compagno Tardelli, a largo della splendida Pantelleria. Tra pochi giorni il riposo sarà per la giornalista un lontano ricordo; sarà la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque con la novità del ritorno del pubblico parlante.

Calice di vino e arance. Da buona salentina, Emma Marrone brinda al Ferragosto.

Non manca il buon cibo, e l’alta cucina fa rima con Bruno Barbieri, che per oggi se ne sta lontano dai fornelli: “Cari amici, è Ferragosto, divertitevi, anzi divertiamoci insieme. Buon Ferragosto, io vado al mare”.

Rita Pavone ci mette come sempre grinta e personalità: “Con questa foto piena di energia, che auguro a TUTTI voi, che mi amiate o no non ha importanza, uno splendido BUON FERRAGOSTO 2023”.

Per Ivana Spagna, un passato da regina della dance, il Ferragosto è un grande classico, infatti gli auguri arrivano dal Grand Hotel di Rimini, come in un’estate all’italiana anni Settanta, Ottanta.

Milly Carlucci è la solita stakanovista che non stai mai ferma. La pista di Ballando è già calda, così ci svela il primo grande nome per la nuova stagione: Ricky Tognazzi.

Non si è fermata neppure Lorena Bianchetti, che oggi è andata in onda con “A sua immagine”. Proprio così, Ferragosto non è solo relax e divertimento; per i credenti è soprattutto il giorno dedicato alla Madonna assunta in cielo.