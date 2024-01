Una giornata di viaggio scolastico è diventata improvvisamente un’esperienza spaventosa per 50 studenti, quando un pullman di linea è uscito di strada lungo la SP 48 a Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia.

Una persona ferita

Il pullman linea è uscito di strada lungo la SP 48 a Rio Saliceto con 50 studenti a bordo. L’incidente ha lasciato soltanto una donna ferita, ma fortunatamente non in modo grave. L’evento ha avuto luogo poco dopo le 13, quando il veicolo del trasporto pubblico locale della compagnia Seta, che trasportava studenti e altri passeggeri, ha sbandato lungo la via San Ludovico, finendo in un piccolo fossato ai margini della carreggiata.

Le operazioni per salvare i passeggeri

Le operazioni di salvataggio sono state messe in atto tempestivamente, con i vigili del fuoco di Reggio Emilia che hanno evacuato tutti i passeggeri rimasti intrappolati nel mezzo. Attualmente, le autorità stanno lavorando per assicurare la sicurezza della zona e procedere con la rimozione del pullman incidentato. Tra i passeggeri c’erano numerosi studenti di ritorno da scuola, i quali, dopo l’incidente, sono stati messi in sicurezza dai soccorritori presenti sul posto. La polizia locale dell’Unione Pianura Reggiana e i carabinieri sono intervenuti, chiudendo temporaneamente la strada per permettere i soccorsi e il recupero del veicolo coinvolto nell’incidente.

Le cause da accertare

Le cause precise dell’incidente non sono ancora chiare e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Seta (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari) ha riferito che il pullman coinvolto nell’incidente è di loro proprietà, ma gestito da un’azienda esterna. Hanno inoltre sottolineato le azioni intraprese a seguito dell’accaduto per garantire il supporto necessario agli operatori del servizio 118, oltre alla ripristinazione del servizio sulla linea 43 con un mezzo sostitutivo. La dinamica precisa dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Correggio, che ha condotto i rilievi e regolato il traffico nella zona interessata.