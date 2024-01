Durante il loro primo appuntamento, una donna e un uomo sono rimasti intrappolati all’interno di un SUV che è precipitato nel Lago di Como: ecco chi sono.

Incidente sul Lago di Como: chi sono le due vittime

I due individui coinvolti nel tragico incidente sul Lago di Como sono stati identificati come Tiziana Tozzo, una donna di 45 anni residente a Cantù, e Morgan Algeri, un uomo di 38 anni originario di Ponte San Pietro. Entrambi sono stati trovati senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco domenica mattina. Le indagini in corso stanno cercando di determinare le circostanze esatte che hanno portato al precipitare dell’auto nel lago. Al momento, si ipotizza che un guasto meccanico possa essere la causa di questo tragico incidente. Ulteriori informazioni verranno fornite dopo le autopsie e la perizia sull’auto, al fine di comprendere appieno quanto accaduto.

Auto nel Lago di Como: le indagini

Le indagini sull’incidente sul Lago di Como che ha causato la morte dei due individui sono ancora in corso, ma finora sembra che l’ipotesi più plausibile sia quella di un guasto meccanico dell’auto. Secondo la testimonianza della sorella del conducente, l’auto era stata acquistata solo pochi mesi fa e aveva già presentato alcuni problemi nei giorni precedenti. Non si dispongono ancora di ulteriori dettagli riguardo alla natura specifica del guasto meccanico. Tuttavia, questa ipotesi sembra spiegare quanto accaduto: l’auto è improvvisamente partita in avanti, superando il marciapiede e precipitando nel lago. Le autopsie e la perizia sull’auto forniranno elementi cruciali per chiarire le cause precise di questo tragico incidente.