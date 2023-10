Bus precipita a Venezia: almeno 20 morti, tra cui 2 bimbi

Attimi di panico a Venezia: bus di linea precipita da un cavalcavia della Vempa, a Mestre. In considerazione delle prime informazioni diffuse, pare che l’incidente abbia provocato diverse decine di feriti, e almeno 20 morti, tra i quali anche due bambini. I dati sono in fase di accertamento.

Il pullman, con numerose persone a bordo, precipitato dal cavalcavia in via dell’Elettricità, a Mestre, schiantandosi sul sedime ferroviario che costeggia la strada, nella serata di martedì 3 ottobre. Stando alle prime informazioni diffuse sull’incidente, il bus ha sfondato la recinzione del cavalcavia Vempa e, prima di atterrare sui binari della linea ferroviaria, ha urtato contro i cavi dell’elettricità, prendendo fuoco.

Sul posto, si sono prontamente recati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Stato.

Il sinistro, che pare si sia verificato intorno alle ore 20:00, pare abbia provocato almeno una 20ina di vittime, tra le quale ci sarebbero anche due bambini. I feriti, invece, sarebbero oltre 40. È quanto riportato da Il Messaggero.

❌ #Marghera (VE), intervento #vigilidelfuoco in corso dalle 19:45 per un bus precipitato dal cavalcavia della Libertà e finito sulla sottostante via Pila. A seguito dell’impatto il veicolo si è incendiato. Al momento non è possibile stabilire eventuale presenza persone a bordo

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 3, 2023