Chiara ha perso il marito quattro anni fa e i figli hanno contattato C'è posta per te per farle una bellissima sorpresa.

La storia di Chiara, che ha perso il marito quattro anni fa, ha commosso tutti durante la puntata di C’è posta per te.

I figli hanno deciso di sorprenderla, facendole incontrare il cantante che ha fatto da colonna sonora alla sua storia d’amore con il marito.

C’è posta per te, Chiara ha perso il marito quattro anni fa: la sorpresa dei figli

Nella puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 21 gennaio, si è parlato della storia di Chiara, che ha perso il marito quattro anni fa. I suoi due figli hanno deciso di farle una sorpresa dolcissima, chiamando Massimo Ranieri.

“Massimo Ranieri è stato il punto di riferimento della loro storia d’amore, l’ha portata a tutti i concerti e le ha regalato tutti i suoi dischi. Rose rosse era la colonna sonora del loro amore” ha spiegato Maria De Filippi, che leggendo la lettera si è molto emozionata. Ha raccontato della malattia del marito della donna e di come lei sia rimasta al suo fianco fino all’ultimo. “Ha voluto la tua mano nella sua fino all’ultimo respiro.

Quando ha capito che mancava poco ci ha volute ad una ad una. Ci ha fatto promettere di tornare a sorridere” ha letto Maria De Filippi.

Le lacrime di Maria De Filippi e l’incontro con Massimo Ranieri

“L’ultimo momento a fianco a lui hai saputo dire la cosa giusta, tenendolo per mano e dicendogli ‘Ora vai, non ti preoccupare’. Lui se n’è andato con un accenno di sorriso” ha continuato a leggere la conduttrice, con la voce spezzata dalle lacrime.

“Scusami” ha detto, mentre cercava di riprendere il filo del discorso. Anche Massimo Ranieri si è molto commosso per questa storia. “Per un attimo ho rivisto la mia mamma. Aveva il tuo stesso taglio di capelli. Io l’ho persa poco tempo fa. Sono quattro anni, ma per me è ancora poco tempo. Io ancora non lo accetto” ha dichiarato il cantante, che ha regalato alla donna un clessidra. “Questo è il tempo già passato, ma quest’altro è il tempo che ancora verrà” le ha detto.

Poi le ha dato un anello con degli ori. “Simboleggiano i tuoi figli” ha aggiunto.