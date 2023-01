C'è posta per te contro Sanremo 2023, parla Maria De Filippi: non è una "sfida".

Quest’anno il Festival di Sanremo sfiderà tutti i programmi di punta di Mediaset, compreso C’è posta per te.

Maria De Filippi, interpellata sulla questione, ha espresso il suo pensiero.

C’è posta contro Sanremo: parla Maria

Mediaset ha deciso: durante la settimana del Festival di Sanremo, i programmi del Biscione continueranno la regolare messa in onda. Tra questi c’è anche il campione d’ascolti C’è posta per te, che si scontrerà contro la finalissima della kermesse musicale. Maria De Filippi, raggiunta da FqMagazine, ci ha tenuto a sottolineare che è stata una scelta dell’editore, ma ha ribadito che per lei non si tratta assolutamente di una “sfida“.

La conduttrice Mediaset ha dichiarato:

“So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo. Considero Sanremo, al netto di qualsiasi logica di normale programmazione o controprogrammazione come dir si voglia, un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me”.

Le parole di Maria De Filippi

Maria ha dichiarato:

“C’è posta per te’ va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione. Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di C’è posta per te continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo. C’è posta per te va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione”.

Per la conduttrice Mediaset non c’è stato nessun cambiamento importante, visto che il suo programma è sempre andato in onda di sabato. Eppure, agli occhi del pubblico è tale e rappresenta una mossa che fino ad oggi non era mai stata fatta.

Maria: nessuna sfida tra C’è posta e Sanremo

La De Filippi ha aggiunto:

“Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare”.

Dalle parole di Maria si coglie un certo dubbio sulla vittoria di C’è posta su Sanremo, anche perché non si tratta di una “sfida“. Ovviamente, non è tale per lei ma per il Biscione lo è eccome.