C'è posta per te, Cristina cerca Rocco dopo 51 anni: lui però non ricorda

Nella puntata di C’è posta per te del 4 febbraio abbiamo visto una storia di ricerca e di ritrovamento.

La protagonista questa volta è Cristina. La donna vuole ritrovare Rocco, un carabiniere con il quale trascorse alcune ore a Napoli 51 anni fa. La ricerca non è stata per nulla semplice, tanto che sono stati ben quattro i candidati che sono arrivati in studio. Alla fine l’ultimo è quello giusto, ma la sorpresa serberà anche un aspetto a tratti amaro.

C’è posta per te, Cristina è alla ricerca di Rocco: cosa successe 51 anni fa

Quando Cristina incontrò Rocco lui prestava servizio in una caserma nel napoletano. I due passarono qualche ora insieme: mangiarono un gelato, poi il bacio a fine serata e le parole che rimarranno impresse nella memoria della donna: “Io sono di Taranto e diventerai tarantina”. Lei quei momenti non li ha mai dimenticati.

Rocco: “Questo episodio non me lo ricordo”

Alla fine in studio è arrivato il quarto Rocco. Quest’ultimo ha risposto in modo affermativo a diverse domande a cominciare se lui avesse prestato servizio a Margellina (Napoli), 51 anni fa.

Nonostante ciò ha gelato la donna dichiarando: “Non mi ricordo e non vi conosco proprio. Mai fidanzato con una Cristina”. Quando Maria De Filippi ha precisato che tra loro non c’è stata una vera e propria storia l’uomo ha in qualche modo ironizzato: “Due bacetti e ci pensa da 51 anni. Questo episodio non me lo ricordo. Mi dispiace”, ciò nonostante non ha escluso che ciò possa essere effettivamente accaduto.

Il colpo di scena finale

Alla fine c’è stato un ulteriore colpo di scena. Rocco ha riconosciuto uno degli altri “Rocco” chiamati in causa, quindi ha affermato: “Rocco! Questo è un mezzo parente mio, è un mio cugino”, che dire una riunione di famiglia inaspettata.