C'è posta per te, Domenico tradisce Graziana: lei prima decide di chiudere la busta poi cede

Nella puntata di C’è posta per te, abbiamo assistito ad una storia di riconciliazione.

Il protagonista è Domenico. L’uomo si è affidato alla trasmissione per chiedere scusa alla ex Graziana che ha tradito con un’altra donna. Graziana è rimasta ferma per buona parte della discussione. Alla fine, però è successo qualcosa di inaspettato: dopo tanta insistenza da parte dell’ex ha ceduto.

C’è posta per te, Domenico tradisce Graziana: lui le chiede scusa

Non appena Domenico ha visto Graziana ha preso la parola per scusarsi di ciò che le aveva fatto: “Ciao cuore, ti chiedo scusa per tutto il male che ti ho fatto.

Non lo meritavi. Ti ho mancato di rispetto. Mi sento un uomo fallito in amore. Anche se non stavamo insieme, so di averti tradito”.

Ha poi aggiunto: “Ti chiedo perdono, ti chiedo scusa per averti tradita. Sono qui per chiederti di darmi un’altra possibilità e ricominciare da zero. Mi trasferirò al tuo paese, perché non ci siano più le cause dei nostri litigi. Ti amo”.

Graziana: “Sei un bugiardo”

Graziana e Domenico avevano un profilo social insieme ed è stato questo il punto di partenza della donna: “Almeno spiegale bene le cose. Noi avevamo un profilo insieme e tu ne avevi fatto un altro di nascosto”, quindi ha proseguito: “Stai dicendo tante bugie. Quando stavo insieme a lui, questa già c’era, puoi dire tutte le cavolate che vuoi. Dopo due giorni pubblica la foto su Facebook, poi la foto abbracciata insieme, poi lo tagga su Facebook, dicendo che da quando stanno insieme il suo sorriso è migliorato e lui dice: “Anche per me”.

Per una notte? È un bugiardo”.

La donna, tra un botta ed un risposta, è stata irremovibile fino a quando non ha ceduto. Ad un certo punto ha chiesto a Maria De Filippi: “Ti prego, no, diamoci un’opportunità. Domani devo andare a vedere una casa”. Alla fine però il colpo di scena: la busta si è aperta e i due si sono riabbracciati.