C'è posta per te, le viene diagnosticato un tumore al seno: Ida chiede scusa alla famiglia

Ancora emozioni a C’è posta per te.

Nella puntata andata in onda sabato 4 febbraio è arrivata in studio Ida. Alla giovane è stato diagnosticato un tumore al seno. La giovane – racconta – in seguito a questa terribile notizia ha scaricato sui suoi familiari la rabbia e il dolore. Si è affidata alla trasmissione perché vuole scusarsi.

C’è posta per te, a Ida viene diagnosticato un tumore: “La mia vita da 27enne si è arrestata sotto la doccia”

Dall’altra parte della busta ci sono i due genitori, Maurizio e Roberta e la sorella Martina.

Non appena hanno visto che la mittente di questo messaggio speciale era Ida si sono emozionati. La giovane ha raccontato cosa ha provato nel momento in cui ha scoperto di avere un tumore: “Se penso a cosa ci possa essere di positivo ad avere avuto un tumore a 27 anni, mi viene in mente solo il vostro amore. È grazie al vostro amore se ho affrontato la malattia e le terapie, vi dedico la mia guarigione, perché senza saperlo siete stati la mia medicina”.

Ha poi aggiunto: “La mia vita da 27enne si è arrestata bruscamente sotto la doccia, proprio mentre dovevamo festeggiare Natale. Mamma è merito tuo se mi hanno diagnosticato in tempo la malattia e se ho superato i momenti brutti. Papà sei stato portatore di spensieratezza quando tutto mi faceva paura. Martina tu sei la costante della mia vita, qualunque cosa accada, ho la certezza che tu sia accanto a me e io a te.

È arrivato il momento di restituirvi qualcosa, qualcosa che vi faccia emozionare come voi emozionate me. Ad esempio una lettera di amore e di scuse”.

Federica Pellegrini: “Ci avete fatto emozionare. Ci siamo sposati da poco e siete un esempio”

Sono arrivati in studio i primi ospiti speciali della puntata, la campionessa Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

L’ex nuotatrice ha voluto prima di tutto ringraziare per l’esempio che ha ricevuto: “Ci avete fatto emozionare. Ci siamo sposati da poco e per noi siete un esempio. È nelle difficoltà che si vede la famiglia, nelle difficoltà vorremmo essere forti come voi. Vi faccio i complimenti. Siete una forza. Anche noi abbiamo due belle famiglie, la vostra storia è terribile, comune alla nostra famiglia. La sfiga ci vede benissimo e può metterci in difficoltà, ma se dietro si hanno persone che ci stanno vicino, si riesce a superare anche quello”. Federica Pellegrini ha poi fatto un regalo a Ida e alla sua famiglia: una settimana da trascorrere tutti insieme. Poi un piccolo lapsus che ci ricorda quanto sia ancora legata all’acqua: “Ida devi smettere di nuotare…no, scusa, devi smettere di fumare”.