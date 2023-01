C'è posta per te, Valentina vuole recuperare il legame con Corrado. Lui è fermo e non apre

La protagonista della terza storia di C’è posta per te, andata in onda sabato 28 gennaio è Valentina.

La donna si è affidata alla trasmissione perché vorrebbe recuperare il rapporto con il marito Corrado.

La donna aveva scritto ad un altro uomo con il quale ha instaurato una relazione a distanza, ma con cui non ci fu alcun contatto fisico. Il marito va via di casa anche se la coppia non smette di avere rapporti. Oltre a ciò Valentina, lungo questi anni, ha cercato la sua indipendenza studiando come guida turistica e persino cercando di portare a termine un percorso universitario, il tutto mentre Corrado avrebbe chiesto di essere soprattutto una brava moglie e una brava mamma.

Il tentativo di riappacificarsi non va a buon fine e Corrado chiude la busta.