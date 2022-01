C’è posta per te, Giovanni tradisce la moglie Alessia con sua cugina: “Ce l’ha d’oro?”

Giovanni ha tradito la moglie Alessia con sua cugina e lei non riesce a perdonarlo, ma il suo sarcasmo ha conquistato il pubblico di C'è posta per te.

C’è posta per te: la storia del tradimento di Giovanni

Nella puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 8 gennaio 2022, è stata raccontata la storia del tradimento di Giovanni.

L’uomo ha tradito la moglie Alessia e ora i due sono in fase di separazione. Alessia ha scoperto che Giovanni ha avuto una storia con una sua cugina. Nonostante le lacrime di Giovanni, Alessia ha dimostrato di avere un grande amore per se stessa, che la spinge a rispettarsi e ad evitare di salvare il suo matrimonio.

C’è posta per te, Giovanni ha tradito la moglie con la cugina

Giovanni, in lacrime, ha chiesto il perdono di Alessia. QUando è stata aperta la busta, l’uomo ha chiesto scusa, dichiarando il suo amore per la moglie. “Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai stato un sentimento nei confronti dell’altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe. Mi uccide dentro, non averti fatto sentire amata come dovevi.

Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre” ha dichiarato. Alessia è arrivata in trasmissione insieme al padre ma, nonostante la commozione, ha spiegato di non riuscire a perdonare. “Quando ho capito che c’era qualcuna, gli ho detto che non volevo sapere chi fosse. Gli ho detto: ‘Chiudi e rendimi felice’. Dirgli che mi fa schifo, è una piccolezza rispetto a come sono stata” ha risposto la donna.

C’è posta per te: il sarcasmo di Alessia

Alessia ha cercato di sdrammatizzare la situazione mostrando un grande sarcasmo. “Perché sei andato a letto con lei? Ce l’ha d’oro? Almeno fallo con una migliore di me, se la trovi. Non era migliore di me neanche caratterialmente” ha dichiarato la donna. “Lo sanno tutti che non è Santa Maria Goretti” ha aggiunto, rivelando a tutti con chi l’ha tradita. “La conoscevi bene, è tua cugina” ha spiegato. Il padre ha cercato di spiegare quello che è successo, sottolineando che il problema è se la donna dovesse incontrare sua moglie e le sue sorelle. “La vogliono uccidere. Se tu avessi davvero amato me, poteva venire anche Belen” ha aggiunto Alessia.