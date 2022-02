C’è posta per te, il successo di Francesco Totti: la reazione di Ilary Blasi

Francesco Totti è stato ospite a C'è posta per te e ha avuto un grande successo. Ilary Blasi ha condiviso una storia che smentisce la crisi.

Francesco Totti ospite a C’è posta per te

L’ex capitano della Roma è stato accolto con grande successo nello studio di Maria De Filippi durante il racconto della storia di Noemi, che ha chiamato la redazione per chiedere scusa ai suoi genitori. La ragazza ha chiesto la presenza del calciatore perchè i suoi genitori sono grandi tifosi della Roma. Ha voluto ringraziarli per essere sempre stati presenti con lei, che è rimasta incinta a 16 anni. Massimo e Antonella crescono con lei suo figlio Christian e Francesco Totti si è complimentato con loro.

Ha regalato due orsacchiotti e gli abbonamenti per seguire la Roma all’Olimpico.

La reazione di Ilary Blasi

Mentre andava in onda la puntata di C’è posta per te, che è stato registrato in precedenza, Ilary Blasi ha voluto condividere una storia Instagram per smentire le voci della crisi coniugale. La conduttrice ha condiviso una foto che la ritrae comodamente seduta sul divano, mentre guarda la trasmissione di Maria De Filippi in cui è stato ospite il marito.

Accanto ai suoi piedi inquadrati nello scatto ce ne sono altri, che potrebbero essere proprio quelli dell’ex capitano della Roma. Un momento dedicato alla famiglia, che in un certo senso ha smentito le voci degli ultimi giorni.