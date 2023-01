C'è posta per te, le anticipazioni del 14 gennaio: spazio alle storie di riconciliazione

C'è posta per te, le anticipazioni del 14 gennaio: spazio alle storie di ric...

Nella seconda puntata di C'è posta per te tornerà ad esserci spazio per le emozioni. Ecco di cosa si parlerà e quali saranno gli ospiti.

Nella scorsa settimana il programma C’è posta per te era finito nell’occhio del ciclone per via della storia alquanto discussa tra Stefano e Valentina.

Archiviata la prima puntata è arrivato però il momento di addentrarci in quello che potrebbe succedere in questo secondo appuntamento che andrà in onda sabato 14 gennaio su Canale 5.

Comè già accaduto nei giorni scorsi, sulla pagina social dello stesso programma sono state mostrate delle piccole clip. Stando a quanto emerge da queste ultime assisteremo a nuove storie familiari. Tra queste una dovrebbe anche parlare di rinconciliazione.

C’è posta per te, le anticipazioni del 14 gennaio

In una delle nuove storie della serata sappiamo che arriverà in studio un uomo con la sua compagna. L‘invito sarebbe arrivato dalla sorella Carla che staterebbe cercando di riunirsi a quest’ultimo dopo anni di lontananza dalla famiglia. Maria ad un certo punto ha chiesto all’uomo: “Mamma aveva la sua pensione, no?”. Il protagonista replica: “Quando c’ero io no”. Quando la conduttrice ha spiegato che ora la madre la pensione ce l’aveva, l’uomo ha risposto: “Allora forse ecco perché sta a casa con loro”.

Gli ospiti della serata

Nel frattempo oltre alle consuete storie sarà dato spazio alle sorprese durante le quali compariranno degli ospiti di eccezione. In questa puntata arriveranno l’attore Luca Argentero e il pilota di Formula 1 della Scuderia Ferrari Charles Leclerc.