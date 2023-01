C'è posta per te, le anticipazioni della prima puntata: tra le storie una che parla di tradimento

Come da tradizione C'è posta per te riparte dopo le vacanze natalizie. Tra le novità un nuovo postino.

Da oltre vent’anni C’è Posta per te si contende la palma di uno dei programmi di punta di Canale 5.

Condotto da Maria De Filippi, quest’anno il programma è arrivato alla sua ventiseisima edizione. Tramite alcuni spezzoni pubblicati dalla stessa redazione di C’è Posta per te sui social abbiamo già qualche anticipazione di ciò che assisteremo nella prima puntata che andrà in onda sabato 7 gennaio.

C’è posta per te, le anticipazioni del 7 gennaio: ci sarà anche una storia che parla di tradimento

In una delle storie che ascolteremo durante la puntata vedremo una coppia che si è divisa a seguito del tradimento di lei.

In una breve clip sentiamo il marito, destinatario della busta, pronunciare: “Doveva capirlo prima di fare determinate azioni. Prima che la trovassi sotto casa di questa persona e lei sopra”. A questo punto ci si chiede: l’uomo aprirà o no la busta?

Atteso un nuovo postino

A C’è Posta per te ci sarà anche una piccola novità.

Una vecchia conoscenza di Uomini e Donne sarà il nuovo postino. Si tratta del 29enne trevigiano Giovanni Vescovo. Al netto di questo cambiamento rivedremo però anche degli ospiti che già in passato erano arrivati in studio. Si tratta in particolare dell’attore Can Yaman e dello chef Antonino Cannavacciuolo. Entrambi sono alla quarta ospitata anche se nell’ultimo caso non è consecutiva.