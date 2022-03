C’è posta per te, Maria vuole recuperare il rapporto con il fratello Salvatore: com’è andata

Nello studio di C'è posta per te è arrivata Maria 40enne e madre di un figlio. La donna vuole recuperare il rapporto con il fratello.

La seconda storia presentata nella puntata di C’è posta per te di sabato 12 marzo parla di riconciliazione, ma anche di perseveranza. La protagonista è Maria donna di 40 anni e madre di Lorenzo del quale è rimasta incinta a 31 anni.

Il destinatario della busta è il fratello Salvatore che la donna non vede da 4 anni. La donna vuole recuperare i rapporti, ma è stato alquanto complicato. Maria De Filippi ha compiuto l’impresa facendo da tramite per i due fratelli che possono finalmente riabbracciarsi.

Maria vuole riallacciare i legami con il fratello Salvatore: cosa è successo

Maria e Salvatore un tempo erano molto uniti. Entrambi in particolare, per qualche tempo sono stati affidati in una casa-famiglia ed era stato proprio Salvatore a fare a Maria in qualche modo da padre.

La donna ad un certo punto si innaomorerà dell’uomo dal quale nascerà il piccolo Lorenzo.

Quest’ultimo abbandonerà Maria e il bimbo per qualche tempo e sarà dunque ancora volta Salvatore a farsi carico dei due. La vita di Maria verrà nuovamente sconvolta quando il padre di suo figlio ritornerà da lei. Sarà a quel punto che il fratello le darà un aut aut chiedendole di scegliere tra lui e il padre di Lorenzo.

Da lì in poi i due si perderanno di vista.

Un abbraccio dato dopo molta indecisione

Salvatore in più di un momento stava per chiudere la busta, nonostante avesse comunque dichiarato che per il nipote Lorenzo non ci sarebbero stati problemi: “Non voglio parlarci. Ha sbagliato troppo. Mi duole il cuore. Voi non lo sapete che cosa ho passato. Mi dispiace moltissimo, ma non ce la faccio”. Maria De Filippi però non si è persa d’animo e ha invitato Salvatore a ripensarci.

La busta si è così aperta.