La storia di Stefano e Valentina a C’è posta per te ha colpito moltissimo il pubblico.

Scopriamo insieme cosa è successo dopo la trasmissione e se i due stanno ancora insieme o si sono lasciati.

C’è posta per te, Stefano e Valentina stanno ancora insieme?

Nella prima puntata di C’è posta per te è stata raccontata la storia di Stefano e Valentina, che ha colpito molto il pubblico. La donna ha scritto alla trasmissione per convincere il marito a tornare a casa e ricominciare, dopo 16 anni di matrimonio e tre figli.

La donna ha tradito Stefano perché si sentiva umiliata da alcuni suoi atteggiamenti. Ha raccontato che veniva criticata costantemente. Stefano alla fine ha deciso di aprire la busta. I due sono diventati un caso social, che ha scatenato numerose polemiche, soprattutto riguardo l’atteggiamento dell’uomo, che ha ricevuto numerose critiche, anche da parte di Chiara Ferragni e Sabrina Ferilli. In molti si sono chiesti se i due stanno ancora insieme.

La coppia a quanto pare sta cercando di recuperare il rapporto, come suggerito da Maria De Filippi, per capire se c’è ancora amore e se si può salvare la famiglia. Stefano non è ancora tornato a casa ma continua a vedersi con la moglie Valentina per vedere se riusciranno a perdonarsi a vicenda e ricominciare da capo.

La storia di Stefano e Valentina

Valentina era convinta di essersi innamorata di un altro uomo ed era decisa a separarsi, ma quando ha visto il marito fare le valigie e andarsene di casa ha capito che in realtà era lui quello che voleva.

Ha subito chiuso la relazione con l’altro uomo e ha cercato di riconquistare il marito. I due si sono conosciuti quando lei aveva solo 16 anni, è stato il suo primo fidanzato. Si sono sposati e hanno avuto tre figli. Fino al 2018 tutto andava bene, con Valentina che si occupava della casa e della famiglia. Stefano ha iniziato a cambiare atteggiamento e a trattarla male verbalmente. L’uomo la continuava a criticare e umiliare, anche davanti alla famiglia e gli amici.

La donna gli ha più volte parlato e si è allontanata da casa ma non è cambiato nulla. Ad aprile 2022 ha conosciuto un ragazzo sul lavoro, che ha iniziato a riempirla di attenzioni. Dopo un po’ lei si è convinta fosse il ragazzo giusto per lei, lo ha detto al marito, che l’accusa di aver distrutto una famiglia e lo ha detto ai genitori, chiedendo la separazione. Quando il marito se ne è andato di casa, però, lei si è pentita. L’atteggiamento di Stefano in studio ha scatenato la reazione del web, che gli ha subito puntato il dito contro e lo ha subito criticato per i suoi modi nei confronti della moglie.