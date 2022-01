C’è Posta per Te: tutte le anticipazioni della puntata del 15 gennaio

Torna questa sera l'amatissimo programma Mediaset condotto da Maria de Filippi: tutte le anticipazioni della puntata del 15 gennaio di C’è Posta per Te

Torna questa sera l’amatissimo programma Mediaset condotto da Maria de Filippi: tutte le anticipazioni della puntata del 15 gennaio di C’è Posta per Te.

C’è Posta per Te, le anticipazioni della puntata del 15 gennaio: la prima puntata

Il people show condotto da Maria De Filippi, da anni campione di ascolti del sabato sera, ritorna quest’oggi con una nuova puntata. La scorsa settimana il programma ha avuto un ottimo risultato negli ascolti grazie anche alla presenza di due ospiti d’eccezione come Paolo Bonolis e Stefano de Martino.

C’è Posta per Te, le anticipazioni della puntata del 15 gennaio: l’ospite

Per la puntata che andrà in onda questa sera è stato chiamato un altro grandissimo ospite l’attore turco Can Yaman, ormai diventato famosissimo anche in Italia dopo la storia d’amore con Diletta Leotta.

L’attore tornerà ancora una volta ospite allo show di Maria de Filippi per fare una sorpresa al protagonista della storia che sarà raccontata.

C’è Posta per Te, le anticipazioni della puntata del 15 gennaio: le fiction

Can Yaman che è un volto noto della TV italiana e non solo per le sue comparsate a C’è Posta per Te (era già stato ospite in studio nella terza puntata dell’edizione 2021 e nella seconda di quella 2020).

L’attore è ricordato anche come protagonista della fiction ‘Daydreamer’ e sarà nel cast di ‘Viola‘, la nuova serie Mediaset in onda dal 2022 ambientata a Palermo.