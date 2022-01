Durante la puntata di C'è posta per te l'ospite Paolo Bonolis ha fatto una battuta a Maria De Filippi che ha lasciato tutti senza parole.

Durante la puntata di C’è posta per te l’ospite Paolo Bonolis ha fatto una battuta a Maria De Filippi che ha lasciato tutti senza parole.

C’è posta per te, ospite Paolo Bonolis

Sabato 8 gennaio è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di C’è posta per te, con un ospite d’eccezione, ovvero Paolo Bonolis.

Il conduttore ha aiutato Matteo, 18enne di Palermo che voleva fare una sorpresa ai suoi genitori, che chiama “supereroi“. Lo hanno sostenuto quando a 15 anni aveva scoperto di avere un linfoma di Hodgkin, malattia che fortunatamente ha superato. Il giovane voleva ringraziare la sua mamma e il suo papà, facendo loro una bella sorpresa.

C’è posta per te, la partecipazione di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis è stato come sempre un vero e proprio fiume in piena.

Appena è entrato in studio ha iniziato a stuzzicare Maria De Filippi, con diverse battute. “Piantala” ha cercato amichevolmente di interromperlo la conduttrice. “Stai benissimo” gli ha detto. “Anche tu sei particolarmente bona” ha risposto lui. Come sempre il conduttore è riuscito a conquistare il pubblico con le sue battute e la sua grande simpatia.

C’è posta per te, la battuta di Paolo Bonolis a Maria De Filippi: gelo in studio

“Ci vediamo una volta all’anno, è come il tacchino negli Stati Uniti. Comunque è un piacere essere qui” ha dichiarato Paolo Bonolis, che ha portato alcuni regali, come una pianola per Matteo. Quando è arrivato il momento di prenderla Maria De Filippi gli ha messo un po’ di fretta .”Vai a prendere il dono” gli ha detto. “Lo so! Lo so! L’ho portato io. Adesso vado a prenderlo. Aho, questa è il Mossad” ha concluso il conduttore, paragonando la De Filippi ai servizi segreti israeliani.