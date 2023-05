Cagliari, si schianta in moto contro un furgone: morto carabiniere 28enne

L’incidente mortale è avvenuto tra le strade di Cagliari e ha visto coinvolto un giovane carabiniere di 28 anni. Roberto Orlando stava guidando la sua motocicletta quando è andato a schiantarsi contro un furgone ed è finito rovinosamente a terra. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai medici.

Cagliari, incidente in moto: carabiniere morto a 28 anni

Il 28enne di origini palermitane stava conducendo la sua moto in viale Monastir a Cagliari intorno alle 18.30 di ieri, mercoledì 3 Maggio, verso l’uscita dalla città. Roberto, per cause ancora da accertare, ha sbandato improvvisamente con la sua Yamaha ed è andato a schiantarsi contro un furgone Ford Transit che lo ha fatto sbalzare di alcuni metri prima di farlo finire rovinosamente a terra. Il conducente del furgone è stato il primo a dare soccorso al 28enne ferito e a chiamare il 118.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso del carabiniere

Sul posto sono, dunque, giunti i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. I medici hanno provato in tutti i modi a salvare la vita a Roberto, ma nessuna delle diverse tecniche di rianimazione si è rivelata efficace. Il carabiniere 28enne è stato dichiarato morto attorno alle 19. La polizia indaga sull’esatta dinamica dell’incidente.