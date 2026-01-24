Cagliari vince a Firenze: la Fiorentina resta in difficoltà

Nella giornata di ieri, ilCagliariha ottenuto una vittoria fondamentale contro laFiorentina, battendola per 2-1 alStadio Artemio Franchi. Questa partita, valida per la22esima giornata di Serie A, ha visto i sardi approfittare delle ripartenze veloci per portarsi a casa tre punti preziosi, che li allontanano ulteriormente dalla zona retrocessione.

La partita: un confronto decisivo

Il match ha avuto inizio con la Fiorentina che sembrava voler dominare il gioco, ma ha presto dovuto fare i conti con l’efficacia delle ripartenze del Cagliari.

L’allenatorePaolo Vanoliha schierato i suoi uomini con determinazione, ma il Cagliari, guidato daFabio Pisacane, ha saputo sfruttare al meglio le occasioni che si sono presentate.

Primo tempo: il vantaggio del Cagliari

Già al31° minuto, il Cagliari ha sbloccato il risultato grazie aKiliçsoy, che ha trovato la rete con un colpo di testa decisivo. Questo gol ha dato una scossa alla partita, facendo sì che la Fiorentina cercasse di reagire. Tuttavia, le occasioni per i viola si sono dimostrate poco incisive, conCaprile, il portiere del Cagliari, che ha effettuato importanti parate per mantenere il vantaggio.

Al termine del primo tempo, la Fiorentina ha continuato a faticare nel trovare la via del gol, con alcuni tentativi diGudmundssonePalestrache non hanno avuto successo. Il Cagliari, dal canto suo, ha saputo gestire il gioco e mantenere il controllo della partita, approfittando delle disattenzioni avversarie.

Secondo tempo: il raddoppio e la reazione della Fiorentina

Il secondo tempo è iniziato con una sorpresa: al47° minuto, il Cagliari ha raddoppiato grazie a un’azione fulminea orchestrata daGaetanoe finalizzata da Palestra, che ha superatoDe Geacon un diagonale preciso. Questo gol ha messo in difficoltà la Fiorentina, che ha dovuto affrontare una situazione di svantaggio di due reti.

La reazione tardiva della Fiorentina

Nonostante il colpo subito, la Fiorentina ha trovato la forza di reagire e ha accorciato le distanze al74° minutocon un gol diBrescianini, abile a concretizzare un assist diDodo. Questo gol ha riacceso le speranze dei tifosi viola, che hanno iniziato a credere nella possibilità di un pareggio.

Negli ultimi minuti di gioco, la Fiorentina ha messo sotto pressione il Cagliari, cercando disperatamente il gol del pareggio. Tuttavia, nonostante le numerose occasioni create, la difesa del Cagliari ha retto, con Caprile che ha effettuato parate decisive, mantenendo intatto il vantaggio.

Questa vittoria consente al Cagliari di accumulare punti preziosi, portandosi a25 puntiin classifica e allontanandosi dalla zona pericolosa. Dall’altra parte, la Fiorentina rimane in difficoltà, con soli17 puntie una situazione di classifica che si fa sempre più critica.

Le prossime partite saranno cruciali per entrambe le squadre, con il Cagliari che dovrà continuare a sfruttare l’inerzia positiva per garantire la permanenza inSerie A, mentre la Fiorentina sarà costretta a rivedere la propria strategia per trovare la via della salvezza.