Calabria, terremoto in provincia di Cosenza: epicentro a Corigliano Rossano

Tensione in Calabria dove la terra ha tremato in provincia di Cosenza. La regione è stata interessata da un sisma di magnitudo 3.3. L’epicentro è a Corigliano Rossano.

Calabria, i dettagli del terremoto che ha interessato Corigliano Rossano

Stando a quanto riporta INGV, il sisma della profondità di 10 km è stato avvertito alle 11.15 di domenica 11 giugno ed è stato localizzato 8 km a Nord di Corigliano Calabro, frazione del Comune di Corigliano Rossano. Le coordinate sono le seguenti: 39.6670 (latitudine) e 16.5020 (longitudine). La Protezione Civile della Calabria ha scritto su Facebook: “Alle ore 11 e 15 di stamattina 11 giugno, è stata registrata nel comune di Corigliano Rossano una scossa di terremoto di Magnitudo 3.3. La scossa è avvenuta a 10 Km di profondità ed è stata seguita da alcune scosse di magnitudo inferiore a 2”. Non sarebbero stati segnalati per il momento danni a cose e/o persone. La Calabria ha tremato anche nella notte, sempre a Corigliano Rossano. La magnitudo in questo secondo caso era di 2.2.

Terremoto nei Campi Flegrei

Anche la Campania ha vissuto momenti difficili dopo che un sisma di magnitudo 3,6 ha interessato i Campi Flegrei ed è stato avvertito alle 8.44 nelle vicinanze di Pozzuoli. La pagina Twitter “Il mondo dei terremoti” ha evidenziato che la scossa è stata sentita, oltre che a Pozzuoli anche Bacoli e Quarto. Il primo cittadino di Pozzuoli, Gigi Manzoni ha dichiarato:

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di due eventi sismici in sequenza.

Il primo di magnitudo 1.6 ± 0,3 localizzato in prossimità di Via Antiniana si è prodotto alle 08:17 (ora locale), alla profondità di 2.5 km. Il secondo, di magnitudo 3.6 ± 0.3 si è prodotto alle ore 08:44, ora locale, alla profondità di 2.8 km in prossimità di via Fasano. Entrambi gli eventi potrebbero essere stati accompagnati da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891

Protezione Civile : 081/18894400

Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.