Lutto nel mondo del calcio. L’ex portiere del Messina, Domenico Cecere, è morto all’età di 50 anni, stroncato da un infarto mentre era a casa dei genitori a Carinola. Il cognato medico ha cercato di rianimarlo ma purtroppo i tentativi si sono rivelati inutili.

Calcio in lutto, morto Domenico Cecere: l’ex portiere del Messina aveva 50 anni

Domenico “Mimmo” Cecere, ex portiere del Messina, è stato stroncato da un infarto mentre era a casa dei genitori a Carinola, in provincia di Caserta. I tentativi di rianimarlo da parte del cognato medico si sono rivelati inutili e l’uomo è deceduto all’età di 50 anni. Cecere è stato protagonista della promozione in Serie B dei giallorossi nel 2001 nello spareggio contro il Catania. È cresciuto nelle giovanili del Napoli ed è stato promosso in prima squadra tra il 1990 e il 1992. Ha indossato anche le maglie di Palermo, Nola, Turris, Bisceglie, Pescara, Fermana, Avellino, Cavese, Potenza, Gela e Siracusa.

I suoi risultati più importanti li ha raggiunti in serie C1, vincendo i campionati con Palermo, Fermana e Avellino, e i playoff con il Messina e due volte con l’Avellino. Ha concluso la sua carriera nel 2011 in Serie D con il Messina. Quando si è diffusa la notizia della sua improvvisa scomparsa la curva Sud lo ha omaggiato con un coro.