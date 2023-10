Il dialogo fra gli avvocati che curano gli interessi di Nicolò Fagioli e la Procura Federale prosegue serrato e l’obiettivo è chiaro: arrrivare al patteggiamento. Da questo nasce l’autodenuncia del calciatore che altriementi avrebbe rischiato un minimo di 3 anni di stop dal calcio professionistico.

Calcioscommesse, caso Fagioli: verso il patteggiamento

Da una parte la Procura Federale e la richiesta di un anno di squalifica, dall’altra Nicolò Fagioli che spera di poter saltare solo qualche mese. Nel mezzo, probabilmente, si troverà una soluzione. Dalle ultime informazioni, pare che alla fine la squalifica per il centrocampista classe 2001 sarà di circa 8 mesi, tanto basta per non farlo più scendere in campo con la maglia della sua Juventus nella stagione 2023/24.

Difficoltà per la Juventus: Fagioli dopo Pogba

Quello che è certo è che, quasi sicuramente, Nicolò Fagioli non potrà dare il suo contributo alla causa bianconera per quest’anno. Il centrocampista aggiunge dunque una bella grana alla Juventus che già deve fare a meno, per altro nel medesimo ruolo, di Paul Pogba, fermato per doping. Per questo motivo sembra che il ds dianconero Cristiano Giuntoli sia già al lavoro per trovare una soluzione sul mercato di gennaio.