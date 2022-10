Calenda contro la manifestazione del M5s: "Ne faremo una per l'Ucraina, abbiamo invitato Pd ed +Europa, ma non sono pervenuti così come per le bollette"

Parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Madama Carlo Calenda non ha avuto remore nel dirsi contro la manifestazione del M5s in favore della pace ed in programma per il 5 novembre ed ha detto: “Ne faremo una per l’Ucraina”.

All’ex fronta man del Terzo Polo non va giù che l’evento possa trasformarsi in una sorta di appello a ché Kiev depoga le armi.

Calenda contro la manifestazione del M5s

In buona sostanza e fedele ad un antagonismo politico ormai consolidato e chiarito anche in queste ore sul delicato tema interno del “nuovo campo largo” il leader di Azione ha spiegato ai giornalisti presenti fuori dal Senato che l’evento a cui parteciperà anche Giuseppe Conte è sbagliato nella forma e nella sostanza.

Ha detto Calenda: “La manifestazione per la pace del M5s è per la resa dell’Ucraina”.

“Pd e + Europa non pervenuti”

Poi ha chiarito immediatamente: “Noi non parteciperemo ma opporremo una manifestazione per ribadire il supporto all’Ucraina”. Poi un affondo: “Abbiamo invitato Pd ed +Europa, ma non sono pervenuti così come per le bollette. Devono decidere cosa sono”. Insomma, il neo eletto senatore della Repubblica Carlo Calenda non ha dimenticato il suo ruolo di leader moderato e in tema di politica estera ha sgombrato il campo da ogni equivoco in ordine all’atteso evento.