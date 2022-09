California, si schianta un elicottero antincendio: 3 feriti

Elicottero si schianta in una zona residenziale di Banning, nel sud della California.

Elicottero antincendio si schianta in una zona residenziale di Banning, nel sud della California. È accaduto lo scorso 10 settembre nel pomeriggio. A riferire dell’incidente sono state le autorità locali. Lo schianto ha provocato tre feriti. Come ha appreso la CBS Los Angeles, nonostante la caduta, l’elicottero non ha colpito nessuna residenza.

I vigili del fuoco di Cal Fire/Riverside County hanno raccontato come l’elicottero stesse atterrando presso l’aeroporto municipale di Banning poco prima dello schianto. CAL Fire (il Dipartimento forestale e anti-incendi della California) ha riferito che tre persone sono state liberate dall’elicottero e ricoverate in ospedale con ferite moderate. I tre feriti sono stati portati in un centro traumatologico locale.

Le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare. Tutto tace riguardo alle cause che hanno provocato lo schianto dell’elicottero. Banning si trova a circa ottanta miglia a est di Los Angeles. L’elicottero caduto stava tornando alla base dopo aver spento l’incendio boschivo a Hemet che ha bruciato più di 28.300 acri.

Secondo quanto riportato da CAL Fire sono due le vittime accertate dell’incendio boschivo a Hemet.

Il Fairview Fire (così denominato in quanto generatosi nei pressi della città di Fairview) è uno dei tanti grandi incendi che si generano sulla West Coast a causa delle temperature torride e delle condizioni asciutte del territorio.

Qui potete vedere le terribili immagini dell’elicottero che si è schiantato al suolo.

