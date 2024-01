Oggi allestita camera ardente in Campidoglio per renderle omaggio, una grande icona del cinema italiano si spegne a 90 anni

Nella giornata di ieri è venuta a mancare Sandra Milo, iconica diva del cinema italiano, all’età di 90 anni. Oggi, la sua camera ardente è stata allestita al Campidoglio per permettere ai fan di renderle omaggio.

Camera ardente Sandra Milo, l’abbraccio di Caterina Balivo

Il feretro, adornato da rose bianche, è stato accompagnato dai tre figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, accolti dall’assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di oggi.

La famiglia, visibilmente commossa, ha espresso gratitudine per la presenza di tutti. Diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno partecipato per un ultimo saluto, in un toccante momento catturato su video, Caterina Balivo, conduttrice televisiva della Rai, ha abbracciato e consolato l’amica Deborah Ergas, figlia di Sandra Milo, mentre questa versava lacrime inconsolabili.

Camera ardente Sandra Milo, scompare una diva italiana

Inoltre, accanto alla foto di Sandra Milo, radiante e sorridente, sono presenti immagini di Padre Pio e di una Madonnina con acqua benedetta. La scomparsa della diva lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano, ma il suo ricordo rimarrà indelebile attraverso le sue opere e il sostegno affettuoso dei suoi ammiratori.