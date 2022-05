Can Yaman cambia casa e sbotta sui social: “Non ce la faccio più”

Can Yaman si è sfogato contro le attenzioni morbose dei suoi fan e ha annunciato di voler cambiare casa.

Can Yaman si è sfogato via socail per le insistenze di alcuni suoi fan e si è detto costretto a cambiare casa.

Attraverso una serie di Instagram stories, Can Yaman ha annunciato che cambierà casa e si è sfogato contro i fan che, con insistenza, si apposterebbero sotto al suo appartamento a Roma violando la sua privacy.

“Cambierò sicuramente la casa a Roma. Non perché vado via, perchè la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si assoccia con me se non è quella che “accettate” voi .. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso… Rilassiamoci, vi auguro tanto amore”, ha scritto l’attore nelle sue stories, e ancora: “Vorrei dire a colore che mi vogliono davvero bene…

non vado via all’Italia”.

La vita privata dell’attore

Yaman si è sfogato anche contro coloro che abbiano preso di mira le sue partner o presunte tali. In particolare l’attore si è scagliato contro coloro che abbiano criticato le sue presunte nuove fiamme. Questioni simili avevano interessato anche la sua storia con Diletta Leotta che, sembra, sia naufragata proprio per il morboso interesse da parte di fan e paparazzi. La stessa conduttrice, a seguito della rottura con Yaman (che sarebbe avvenuta in maniera pacifica) si era sfogata affermando: “L’obiettivo è quello di massacrarmi, demoralizzarmi, togliermi un po’ di energie”.

Non è dato sapere se, dopo di lei, Yaman abbia avuto altre fidanzate e l’attore ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla questione.