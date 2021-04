Can Yaman di nuovo single? Diletta Leotta: “No comment”

Can Yaman e Diletta Leotta si sono detti addio? Una risposta della conduttrice ha generato un putiferio in rete.

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? Il rumor è diventato sempre più insistente dopo che l’attore ha improvvisamente deciso di cancellare i suoi canali social e a seguire la conduttrice ha fornito una risposta ambigua ad un giornalisto proprio in merito alla loro storia.

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati?

Amore naufragato tra Can Yaman e Diletta Leotta? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente, specie visto che nelle ultime ore in rete ha iniziato a circolare un video in cui si sente rispondere Diletta Leotta “no comment” alla domanda di un giornalista (“Dov’è Can?”). Alcuni giorni fa l’attore turco ha cancellato dai social i suoi profili ufficiali, e in tanti si sono chiesti se il motivo non fosse proprio una rottura dalla famosa conduttrice.

L’ultima volta che la coppia si è mostrata insieme è stato in occasione delle festività pasquali, e in tanti non vedono l’ora di sapere se torneranno presto a mostrarsi insieme sui social.

Per il momento Diletta Leotta non ha dato conferme in merito alla presunta rottura con l’attore turco, e Yaman ha preferito direttamente eclissarsi dai social. Qualche settimana fa la coppia aveva parlato dell’eventualità di sposarsi e avevano affermato di essere più innamorati che mai. Cosa sarà accaduto?