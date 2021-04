Can Yaman sparisce dai social: cancellato il suo profilo

Can Yaman ha cancellato i suoi principali canali social: il motivo potrebbe essere il suo legame con Diletta Leotta.

L’attore turco Can Yaman è sparito dal radar dei social e a quanto pare lui stesso avrebbe deciso di cancellare i suoi principali canali social.

Can Yaman sparito dai social

Can Yaman ha inaspettatamente deciso di cancellare i suoi profili sui social.

Il motivo? Secondo qualcuno il motivo potrebbe essere legato alla sua love story con Diletta Leotta, travolta da un’ondata di polemiche fin dalle prime battute. I due sono stati anche accusati di aver dato il via alla loro liaison unicamente per ottenere visibilità, mentre Yaman ha più volte smentito simili accuse affermando di nutrire grande rispetto per la conduttrice. Tra i due ci saranno presto ulteriori sviluppi?

Dopo la prima foto in cui hanno annunciato la liaison i due hanno rapidamente smesso di mostrarsi insieme via social, e lo stesso Yaman aveva lasciato intendere di essere rimasto infastidito dalle numerose critiche nei confronti suoi e della fidanzata.

Diletta Leotta invece ha preferito non replicare contro le accuse, e finora ha mantenuto estrema riservatezza sulla liaison. La coppia ha anche fatto sapere che, per il momento, non avrebbero pensato alle nozze. Tra i loro fan sui social in tanti non vedono l’ora di sapere se prima o poi i due andranno a convivere o avranno un bebè insieme.