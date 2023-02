Canada: morto Fred, la marmotta de "Il Giorno della Marmotta"

Lutto in Canada: è morto Fred, la marmotta che ogni anno prevede la durata dell'inverno, come nel famoso film del 1993.

Fred, la marmotta che ogni 2 febbraio viene svegliata in Canada per prevedere la durata dell’inverno, è stato trovato morto nella sua tana: “Ho cercato di svegliarlo, ma non ha dato segni di vita”.

Morto Fred, la famosa marmotta che prevede l’inverno

In Canada sarà un inverno ancor più difficile, non solo per le condizioni climatiche: Fred, la famosa marmotta de “Il giorno della Marmotta” è morto lo scorso 2 febbraio, giorno in cui avrebbe dovuto svegliarsi dal suo letargo e come da tradizione prevedere la durata dell’inverno.

L’agenzia Reuters ha riportato le parole dell’organizzatore dell’evento più seguito in Canada, Roberto Blondin: “Ho aperto la sua tana e ho cercato di svegliarlo ma non ha dato alcun segno vitale.

Nella vita, l’unica cosa certa è che nulla è certo”.

Secondo The Guardian però la scomparsa prematura del roditore non avrebbe impedito lo svolgimento della manifestazione più attesa dell’anno: Blondin ha regalato una marmotta di peluche a un bambino lì presente in piedi al sole. La previsione non si è fatta attendere: nel 2023 l’inverno durerà sei settimane, posticipando a metà marzo l’arrivo della primavera.



Le origini della tradizione

La tradizione risale al 1866 quando un quotidiano di un paese della Pennsylvania segnala che “la bestia ha visto la sua ombra”.

Così in molti luoghi degli Usa e in Canada è nata la necessità di celebrare questa tradizione a cavallo tra inverno e primavera. A dare maggior rilievo alla manifestazione nel 1993 ci ha pensato il film cult “Il giorno della marmotta” con Harold Ramis e Bill Murray.

Secondo le stime, negli ultimi 50 anni le previsioni fatte dalla marmotta della Pennsylvania hanno registrato un tasso di affidabilità del 40%.