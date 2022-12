Canada, violento scontro tra autobus: oltre 50 persone sono rimaste ferite

Bilancio drammatico in Canada dove oltre 50 persone sono rimaste ferite in un incidente tra autobus.

Stando a quanto si apprende lo scontro sarebbe avvenuto a Merritt, a circa 260 km dalla città Victoria, capoluogo della provincia di British Columbia.

BCEHS is currently on scene for an accident on Hwy 97C near the Loon Lake exit. Multiple ground units are on scene at this time. More on the way. This remains an active scene and updates will be posted here once available. — BC Emergency Health Services (@BC_EHS) December 25, 2022

Canada, scontro tra autobus: il bilancio

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma stando a quanto riporta la CNN, lo scontro è avvenuto nella tarda serata della vigilia di Natale. In particolare i team medici di tre ospedali della zona avrebbero preso in carico almeno 53 pazienti. Stando a quanto emerge dai bollettini dell’autorità locale Interior Health il dramma si è consumato sull’autostrada 97C. Le persone coinvolte sono state ricoverate in “Codice Arancione” che viene utilizzato in caso di disastro o quando c’è un numero elevato di vittime.

Sui social media Interior Health ha scritto: “Non siamo nella posizione di fornire quali sono le condizioni dei pazienti in questo momento”, aggiungendo anche che “Faremo ogni sforzo per mettere in contatto i pazienti con i loro familiari il prima possibile”.

Our thought are with all of the patients, families and our first responders impacted by these events. 3/3 — Interior Health (@Interior_Health) December 25, 2022

Il premier David Eby: “Scioccato e rattristato”

Nel frattempo il premier della provincia della British Columbia David Eby ha commentato quanto avvenuto sull’autostrada 97c affermando che “I nostri pensieri sono rivolti alle persone coinvolte nell’incidente, ai loro cari, ai primi soccorritori e agli operatori sanitari che danno il massimo per curare le persone e tenerle al sicuro”.