Liverpool, sparatoria di Natale in un locale: morta una donna, almeno 3 feriti

La polizia della città inglese è al lavoro per cercare di identificare i responsabili

Paura proprio a Natale a Liverpool, dove nella serata della Vigilia individui non ancora identificati hanno aperto il fuoco in un locale di Wallasey, zona della movida che al momento della sparatoria era affollata di gente.

La polizia è attualmente al lavoro per identificare i responsabili del folle gesto, che ha portato alla morte di una donna e al ferimento di almeno tre persone.

La ricostruzione dei fatti

Tutto è accaduto a pochi minuti dalla mezzanotte. I colpi di arma da fuoco sono stati sparati da ignoti all’interno del pub Lighthouse Inn, dove si trovava la donna che è stata subito portata nel più vicino ospedale, dove però è purtroppo morta poco dopo.

Stando a quanto riporta la polizia di Merseyside sarebbero diverse le persone che sono state ricoverate dopo l’attacco con arma da fuoco, stando alle prime ricostruzioni sarebbero almeno tre.

Come riporta la BBC, i familiari della donna sono già stati avvisati della sua morte e sono attualmente seguiti da agenti appositamente preparati per situazioni simili. Nel frattempo è partita la caccia all’uomo: le autorità locali stanno cercando di capire chi si sia reso protagonista di un atto simile e hanno chiesto ai testimoni che hanno assistito alla sparatoria di collaborare per cercare di identificarli.

Per ora sembra però che si stia brancolando nel buio.