Cane dimenticato in auto muore per il troppo caldo

È terribile quanto accaduto a Grizzana Morandi, Bologna, dove un cane è morto per il caldo dopo essere stato dimenticato nell’auto. Un passante resosi conto della situazione ha subito avvertito le forze dell’ordine. I carabinieri sono quindi intervenuti per cercare di salvare l’animale. Una volta giunti sul posto, purtroppo, non hanno potuto fare nulla. Il cane è morto poco dopo essere stato estratto dall’abitacolo del mezzo e dopo che gli sono stati prestati i primi soccorsi.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la proprietaria era uscita da casa per fare delle commissioni, quando ha dimenticato il cane a bordo dell’auto in pieno orario pomeridiano, ovvero nelle ore più calde della giornata. Al momento comunque sono ancora in corso ulteriori indagini al fine di verificare cosa è successo e accertare eventuali responsabilità.