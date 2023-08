Alcuni turisti hanno postato un video online in cui si divertono mentre i loro capelli si drizzano nel deserto: il fenomeno che ha fatto ridere il gruppo era, in realtà, estremamente rischioso per la loro vita.

Capelli si drizzano nel deserto, i turisti si divertono ma il fenomeno mette a rischio la loro vita

Il fenomeno che ha fatto divertire i turisti si è verificato nel deserto di Kumtag, situato nel nord-ovest della Cina. Il gruppo è salito sulle dune del deserto e, in quel momento, i capelli di ognuno dei presenti hanno cominciato a drizzarsi, sfidando le leggi di gravità.

I turisti sono stati subito travolti da un’ondata di ilarità, completamente ignari del fatto che quanto stava accendo avrebbe potuto mettere in serio pericolo le loro vite. Il video con il quale è stato immortalato l’episodio è stato postato sul web e, nel vedere le immagini, molti utenti hanno segnalato che il fenomeno è segno di una tempesta in arrivo. Quando i capelli hanno cominciato a drizzarsi sulle teste dei turisti, quindi, il gruppo avrebbe fatto bene a scappare dal deserto il prima possibile.

Il monito dell’esperto

Stando a quanto riferito da Wu Xueke, professore associato al College of Atmospheric Sciences dell’Università di Lanzhou, il fenomeno è stato causato dalle nuvole cariche di elettricità che si trovavano sora la testa dei turisti. La distorsione del campo elettrico, in casi simili, può avere risvolti molto gravi e attirare elettricità statica nei capelli. Nei casi peggiori, la persona che incappa in simili distorsioni del campo elettrico può essere colpita da un fulmine.

Il professore, dunque, ha spiegato che, se le persone si trovano in condizioni simili a quelle dei turisti nel deserto di Kumtag, devono rapidamente trovare un posto basso e accovacciarsi con in piedi vicini, evitando di correre o anche camminare. Se ci sono veicoli nelle vicinanze, inoltre, l’esperto ha consigliato di mettersi al riparo al loro interno.