Capispalla donna Pinko, la femminilità si esprime con i cappotti invernali

Femminili, sensuali, eleganti, ma anche rock e trasgressive. Ecco alcune idee di capispalla donna che fanno parte della nuova collezione di Pinko. I cappotti invernali non sono mai stati così trendy!

Cosa ci propone la nuova collezione? Quali capispalla donna sono trendy per la stagione invernale 2022-2023? Chi vuole seguire la moda ed esprimere sensualità ed eleganza oppure un pizzico di trasgressività mettendo in luce il suo lato sexy non può che indossare uno dei cappotti invernali di Pinko. Quest’anno l’azienda si è superata. Ci sono capi davvero unici che chiedono solo di essere sfoggiati alle feste più glam, agli eventi più chic o anche semplicemente per gli impegni di tutti i giorni. Una donna indipendente, forte, ma soprattutto consapevole della sua femminilità e desiderosa di mettere in luce il suo lato più sexy ha solo che l’imbarazzo della scelta tra: cappotti lunghi, piumini, giubbini e biker.

Capispalla donna, i dettagli di questo inverno: punti luce o inserti in finta pelliccia

L’imperativo per il prossimo inverno è: risplendere. Una donna forte e indipendente è sempre pronta a lasciare il segno. Ecco perché per un ingresso trionfale occorre indossare capispalla ad hoc capace di catturare l’attenzione di tutti i presenti. Il giubbino full paillettes è la scelta ideale per le serate di gala, per le cene più glam e gli eventi più chic. Tutti verranno colpiti dalla luce emanata da chi lo indossa. Come se non bastasse, nella sua ultima capsule collection, Pinko ha presentato a tutte le sue fan cappotti invernali impreziositi da castoni gioiello, strass e perline. Chi preferisce invece i piumini può puntare su quelli crystal nylon, talmente lucenti da abbagliare gli occhi di chi li guarda, o sui piumini laminati, effetto vintage, adatti a molteplici situazioni. Si tratta di capi talmente chic da rendere ogni outfit completamente trendy.

Per donare il massimo del calore, ed avvolgere tutte in un morbido abbraccio, Pinko ha pensato a capispalla donna con inserti in faux fur. Proprio la finta pelliccia, infatti, è tornata ad essere di gran moda e siamo sicuri spopolerà durante la stagione più fredda che sta per arrivare. Su cosa puntare dunque per gli spostamenti quotidiani in città? La scelta pare ovvia e ricade senza dubbi sui giubbini in denim o sulle giacche trapuntate con inserti in finta pelliccia che sono tremendamente chic. Non possono mancare, nel guardaroba femminile, infine, anche i piumini con faux fur. Solo grazie a loro si potrà affrontare il vero freddo, giocare con i propri figli sulla neve o sopravvivere ai venti freddi che da Natale in poi avvolgeranno i mesi invernali.

Cappotti invernali donna: i capi eleganti e sensuali

Altre idee di capispalla da donna? Un cappotto invernale elegante da donna è sicuramente il cappotto cocoon in panno oppure quello a vestaglia bouclé. Cene di lavoro, riunioni in ufficio, ma anche ritrovi in famiglia o colloqui con i professori dei propri figli. Ecco solo alcune delle occasioni in cui indossarli. Sono però l’ideale anche per un appuntamento galante o una uscita romantica con la propria dolce metà. Un capospalla lungo a vestaglia, in Principe di Galles o con tessuto spigato è sì elegante, ma anche molto femminile in quanto la cintura, stretta sulla vita, permette di mettere in risalto le forme del proprio corpo.

Se ci pensiamo bene, infatti, nell’immaginario comune, il capospalla più elegante che vi sia, per le donne, è senza ogni ombra di dubbio un bel cappotto. Esso può essere lungo o corto, in panno, in lana o in misto cachemire, ma riesce a fare sempre un’ottima impressione in qualsiasi occasione. I colori più chic? Nero e bianco. Nelle occasioni più informali si può essere chic puntando, però, anche su un bel rosa – di gran moda quest’anno – o sul disegno check.