Capodanno e tradizioni russe per chi vive all'estero

Ogni anno, il Capodanno rappresenta un momento speciale per milioni di russi, ma per coloro che si trovano lontani dalla madrepatria, questo periodo assume un significato diverso. Molti russi, costretti ad emigrare a causa della guerra in Ucraina, si sono trovati a dover reinventare le loro celebrazioni, mantenendo vive le tradizioni che li legano alla loro terra d’origine.

Ritrovare la tradizione

Sergei, un giovane specialista IT di 30 anni che vive a Bucarest, ha dichiarato di voler guardare per la prima volta l’intero film “L’ironia del destino”. Per lui, questo film è un simbolo di connettività con il passato e con la cultura russa. “È una tradizione un po’ strana risalente all’URSS, ma ha un certo fascino”, ha affermato Sergei.

Un senso di appartenenza

Molti russi all’estero, come Sergei, trovano conforto nelle tradizioni culinarie del Capodanno. Un piatto fondamentale è l’insalata Olivier, un mix di ingredienti che ricorda le celebrazioni familiari. Nonostante le difficoltà nel reperire gli ingredienti necessari, come il salame di dottore, Sergei ha deciso di preparare questo piatto per un Capodanno da trascorrere in Serbia con il suo partner.

La nostalgia delle celebrazioni

Anche Manya, una giovane di 28 anni che vive a Dubai, ha scoperto nuove tradizioni. Quest’anno ha festeggiato il Natale il 25 dicembre per la prima volta, invitata da amici europei. “Le differenze tra il Natale e il nostro Capodanno non sono così marcate”, ha notato, ma ha sentito il bisogno di preparare l’insalata Olivier per far conoscere la sua cultura ai nuovi amici.

Un mix di culture

Le celebrazioni, pur mantenendo i piatti tradizionali, si mescolano con le usanze locali. Manya ha raccontato di aver dovuto cercare diversi negozi per trovare il salame di dottore, un ingrediente chiave per la sua insalata. La gioia di condividere i piatti della sua infanzia con nuovi amici le ha dato un senso di appartenenza, anche in un contesto così diverso.

Rituali che uniscono

Dasha, una russa residente in Canada, ha notato che per i canadesi il Capodanno non è la festa principale. “Il Natale ha un’importanza molto maggiore”, ha spiegato. Tuttavia, ha continuato a mantenere vive le tradizioni russe, preparando l’insalata Olivier e cercando il caviale rosso nei negozi russi. “Riuscire a condividere le mie tradizioni con gli amici è sempre un momento prezioso”, ha aggiunto.

Riflessioni sulle tradizioni

Ogni anno, Dasha e i suoi amici vanno al cinema a vedere un cartone animato sovietico come “La regina delle nevi”, un modo per mantenere viva la cultura russa e per condividere emozioni con persone di diverse nazionalità. “A volte ci si rende conto di quanto possano sembrare assurde certe cose dall’esterno”, ha commentato, ricordando la trama di “L’ironia del destino” e il suo significato per il pubblico russo.

Il significato dei riti

La celebrazione del Capodanno rappresenta non solo un modo per festeggiare, ma anche un’opportunità per riflettere sulle proprie radici e sulla cultura. Kirill, un giovane fuggito dalla Russia dopo aver partecipato a una protesta contro la guerra, ha sottolineato quanto sia difficile accettare di non festeggiare più la mezzanotte con la propria famiglia. “Cerchiamo di mantenere viva la nostra identità russa, ma ci sono piccole differenze che ci ricordano che siamo lontani da casa”, ha spiegato.

Un futuro incerto

In un contesto politico difficile, molti emigrati sentono un forte bisogno di distanziarsi dai messaggi ufficiali provenienti dalla Russia. “Non voglio sentire questa presunta unità con chi è in guerra”, ha dichiarato Kirill, evidenziando il desiderio di mantenere la propria individualità e i propri valori lontano dalla propaganda. Per i russi all’estero, il Capodanno è quindi un momento di riflessione, nostalgia e speranza per un futuro migliore.