Carlo e Camilla si mostrano sorridenti pochi giorni dopo l'uscita del libro di Harry

Il re Carlo III e la regina consorte Camilla sono apparsi per la prima volta in pubblico dopo l’uscita del libro del principe Harry Spare, in cui Camilla viene dipinta come un personaggio cattivo.

La coppia, che si è mostrata sorridente nonostante, secondo alcune fonti reali, la regina consorte sia rimasta “sbalordita” dalle accuse di Harry, ha partecipato al servizio domenicale presso la chiesa Crathie Kirk di Balmoral.

Carlo e Camilla accusati nel libro di Harry di non aver fatto sentire Meghan la benvenuta

Harry ha accusato Camilla di aver fatto trapelare alla stampa alcune informazioni relative a delle conversazioni private avute con il principe William con l’obiettivo di riabilitare la sua immagine.

Secondo il duca del Sussex, l’attuale regina consorte avrebbe inoltre origliato una “tranquilla conversazione” tra Carlo e la allora fidanzata Meghan Markle. Il fatto risale al 2016, dopo un pomeriggio a Clarence House in cui le due donne riuscirono a legare grazie al condiviso amore per gli animali.

Tra le altre cose, Harry ha poi affermato che, nel novembre del 2017, Camilla gli suggerì di assumere un ruolo che lo avrebbe portato da Londra, ovvero quello di governatore generale delle Bermuda.

Il principe ha infine accusato la famiglia reale di non aver fatto sentire la moglie Meghan ben accolta e ha chiesto loro di porgerle delle scuse, inviando agli interessati anche il messaggio: “Sapete cos’avete fatto”.

Secondo fonti interne, Harry sarebbe “sulla strada dell’autodistruzione”

Vanity Fair ha riferito che i reali sono rimasti scioccati da quanto scritto da Harry. Una fonte ha dichiarato che il principe “è sulla strada dell’autodistruzione.

C’è così tanta vendetta. La regina ne sarebbe stata assolutamente devastata”.

Alcune fonti vicine alla famiglia reale hanno spiegato come Harry “non riesca a vedere l’ironia” nel suo comportamento e lo hanno accusato di essere stato lui a far trapelare le conversazioni private ai media.