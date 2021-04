Carlo omaggia il padre Filippo: “È stata la roccia della Regina”

Il dolce messaggio di Carlo al principe Filippo, scomparso a 99 anni.

La scomparsa di Filippo ha generato grande tristezza nella Royal Family. Il duca di Edimburgo era una presenza di grande valenza tra i reali di Inghilterra. Da ben 73 anni al fianco della Regina Elisabetta. A parlarne è stato il primogenito Carlo, erede al trono.

È stato proprio quest’ultimo ad essere l’unico ad aver visitato il padre nell’ultimo ricovero in ospedale.

L’omaggio di Carlo a Filippo

Carlo è stato il primo dei figli di Elisabetta e Filippo a parlare della morte del duca di Edimburgo alla stampa. L’erede al trono ha esaltato il padre per “l’incredibile energia profusa nel sostenere la mamma, e così tanto a lungo“. Nonché per il suo spirito libero e per il desiderio di essere “ricordato come un individuo per suo conto“.

Una persona dalla “schiettezza” memorabile. Egli non soffriva “le persone inclini a scegliere con cura le parole“. In sintesi una roccia per la Regina, come ella stessa lo aveva definito in un messaggio pubblicato per le loro nozze d’oro.

A fare eco alle parole di Carlo è stato anche il quartogenito Edoardo, il quale ha sottolineato la capacità del padre di essere consigliere di Elisabetta “senza far mai ombra” e con “incredibile tatto e diplomazia“.