Carlotta Mantovan, dopo anni in Provenza, torna a vivere a Roma. Insieme a Stella, la figlia di 10 anni nata dall’amore con Fabrizio Frizzi, Carlotta è stata fotografata dal settimanale ‘Chi‘ durante una cena di classe della figlia.

Sembra che sia stata proprio Stella a convincere la madre di tornare nella Capitale, per dare una svolta e ricominciare proprio nel posto dove in cui tutto era finito.

“Lei è la mia forza, il motore della mia vita”

A Verissimo, Carlotta Mantovan aveva parlato della piccola Stella: “Lei è la mia forza, il motore della mia vita. Ha il sorriso, la gioia e le mani di Fabrizio. Quando la vedo sorridere, vedo lui. Con Stella parliamo tutti i giorni di lui, quando vediamo un prato di fiori gialli salutiamo papà perché era il suo colore preferito. Lo vediamo nelle piccole cose“, aveva raccontato la giornalista nel programma di Silvia Toffanin.

Pronta per Ballando con le stelle

Carlotta Mantovan è anche tra i concorrenti che scenderanno in pista a Ballando con le stelle, che inizierà il 21 ottobre. Da diverso tempo corteggiata da Milly Carlucci per partecipare al programma, è arrivato il suo momento per mettersi in pista.

“A convincermi a partecipare è stato vedere per la prima volta che Stellina, mia figlia, è serena. Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Poi ho sentito tanto affetto da parte delle persone. In molti mi scrivevano: perché non torni in tv? Questo amore mi ha convinta“, ha raccontato la donna in una recente intervista.

