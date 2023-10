Cosa è successo durante la diretta di Chi l’ha visto? Il dettaglio alle spalle di Federica Sciarelli non è passato inosservato e sembra aver spiegato qualche piccolo malfunzionamento.

Nella serata di mercoledì 11 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto, programma condotto da Federica Sciarelli, dedicata alle persone scomparse. La trasmissione ha un pubblico molto affezionato, che regala picchi di ascolti, e molti utenti si danno appuntamento su X per commentare la diretta. Sono stati proprio loro a notare quello che è accaduto alle spalle della conduttrice, che tanti hanno collegato ad alcuni problemi con la messa in onda. Cosa è successo esattamente?

“Qualcuno perderà il lavoro stasera”. Chi l’ha visto, è successo durante la diretta con Federica Sciarelli

Durante l’ultima puntata, verso la fine, sembra esserci stato un problema con i telefoni in studio, che non funzionavano, e con i servizi, che partivano in ritardo. L’anomalia non è passata inosservata su X e gli spettatori hanno subito notato un dettaglio dietro Federica Sciarelli. In uno degli schermi che usa la regia, c’erano immagini che non avevano a che fare con le persone scomparse. Sul televisore stava andando in onda un film trasmesso nella rete concorrente Italia 1. Il film era Terminator – Destino oscuro. Una gaffe che non è passata inosservata e che è stata commentata con un “stasera qualcuno perderà il lavoro”.