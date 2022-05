Carmen contro l’Isola per il taglio dei capelli di Edoardo: “Ridicole”

Carmen Di Pietro contro l'Isola per il taglio dei capelli di Edoardo Tavassi: lo sfogo.

Edoardo Tavassi si è sacrificato per i suoi compagni d’avventura e si è fatto rasare a zero i capelli in cambio di cibo. Carmen Di Pietro, che ha provveduto a tagliare la chioma del naufrago, si è scagliata contro l’Isola dei Famosi.

Carmen contro l’Isola per il taglio dei capelli ad Edoardo

Qualche giorno fa, seppure titubante, Edoardo Tavassi ha acconsentito a farsi rasare i capelli a zero per avere in cambio un po’ di cibo. Quando lo staff dell’Isola dei Famosi ha provveduto a consegnare loro la ricompensa culinaria, però, i naufraghi si sono lamentati. Carmen Di Pietro, neanche a dirlo, è stata la prima a scagliarsi contro lo spirito honduregno. La showgirl si è arrabbiata per le porzioni, definite “ridicole“.

Lo sfogo di Carmen Di Pietro

Carmen, dopo aver mangiato le lasagne, ha tuonato:

“La lasagna che ho mangiato grazie ad Edoardo è un po’ pochina. Le porzioni sono piccole, però devo dire che è molto buona. In puntata quando ho visto le forbici e il mantello pensavo che stessero chiedendo a me di tagliare i miei capelli. Poi ho capito dopo che dovevo farlo io ad Edoardo. Se me l’avessero chiesto non so bene cosa avrei risposto. Sarei stata titubante prima di farlo, anche perché noi ci teniamo molto ai capelli. Qui non abbiamo niente, nessuno specchio, niente trucchi, nulla proprio e almeno questi capelli ci coprono. Quindi avrei fatto come lui, che all’inizio c’ha pensato un po’ prima di tagliarli”.

La Di Pietro ha ammesso che se fosse stata al posto di Edoardo si sarebbe fatta tagliare i capelli, ma non a zero.

Carmen perde le staffe davanti alle salsicce

Dopo le lasagne, lo spirito dell’Isola ha consegnato ai naufraghi un po’ di patate e salsicce. La Di Pietro, a questo punto, ha definitivamente perso la pazienza. Ha dichiarato: