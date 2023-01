Caro benzina, Amendola contro Meloni: "La prima accisa l'ha fatta sul suo programma, ha segato una parte"

Caro benzina, Vincenzo Amendola contro Giorgia Meloni: “La prima accisa l’ha fatta sul suo programma, ha segato una parte”.

Ospite ad Omnibus ed invitato a dire la sua su quello che è stato definito “uno scontro molto acceso”, Amendola ha risposto: “La prima accisa l’ha fatta sul suo programma, l’ha segata, se ne è dimenticata, ieri ha fatto un autogol un autogol dal punto di vista politico abbastanza clamoroso“.

Caro benzina, Amendola contro Meloni

L?esponente del Pd poi ha incalzato: “È una chiara bugia in un video in cui lei diceva di non avrelo mai detto.

Ma questo è un paese in cui funziona così, cioè c’è gente che si dimentica quello che ha detto due mesi fa, dove si cambia posizione dalla mattina alla sera”.

“Meno video e più ragionamenti”

E ancora: “Poi c’è un dato più complessivo dell’economia italiana ed europea su cui magari bisognerebbe fare meno video e ragionare un po’ di più“. E in chiosa il Dem ha detto: “Questo perché la situazione non è semplice, l’inflazione è a due cifre e spinge sui costi vivi soprattutto sulle fasce più fragili.

Perciò meno video e meno promesse, basterebbe ricordarsi di ciò che di è detto, non tre anni fa ma due mesi fa“.