Dopo giorni di pressing da parte delle oppisizioni la premier Giorgia Meloni ha rilasciato, attraverso un videomessaggio, un annuncio che suona come una sorta di apertura, in particolar modo, al Pd di Elly Schlein. Ovvero di aver iniziato a studiare un piano per far fronte al caro carburanti provocato dal conflitto avviato da Usa e Israele in Medio Oriente e che si è già tradotto in prezzi fuori controllo di benzina e diesel. In un videomessaggio Meloni ha rivelato di valutare la possibilità di introdurre il sistema di accisa mobile e di voler adottare tutti gli strumenti atti ad arginare il fenomeno speculativo.

Giorgia Meloni sul caro benzina: “Ecco cosa stiamo valutando”

“Siamo al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni in un videomessaggio nel quale specifica che il Governo è in prima linea per “combattere la speculazione” e che sono già state avviate una serie di attività di controllo e monitoraggio dell’andamento “dei prezzi dell’energia, della benzina, dei generi alimentari”. A preoccupare, ad oggi, è certamente la benzina caratterizzata da rincari lampo che hanno spinto il diesel ben oltre il muro dei due euro.

A tal proposito la premier ha deciso di aprire alle richieste delle opposizioni, facendo seguito alle parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in merito alla possibilità di “attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili”. Uno strumento che, spiega Meloni “questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile”. “Stiamo valutando la possibilità di attivarlo” ha dunque confermato specificando che “l’attivazione delle accise mobile è «chiesta anche da parte di alcuni partiti dell’opposizione e consente di utilizzare la parte di maggiore Iva che arriva dall’aumento dei prezzi, per la riduzione delle accise. La sua attivazione è allo studio già da qualche giorno da parte Mef”.

Giorgia Meloni e le accise mobili, la replica di Elly Schlein

Dopo l’annuncio di Giorgia Meloni è arrivata la replica della segretaria del PD Elly Schlein: “Prendo atto delle parole di apertura rispetto alla proposta del Partito Democratico. Davanti agli aumenti stellari causati dalla nuova guerra è necessario restituire ai cittadini l’extra gettito Iva su benzina e diesel per ridurne immediatamente i costi con l’attivazione dello strumento dell’accisa mobile, in vigore da tempo e mai attuato. Adesso Giorgia Meloni dalle parole passi ai fatti perché bisogna proteggere famiglie e imprese dalle conseguenze economiche di questa guerra”: