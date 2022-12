Caro prezzi 2022, cresce il costo del pandoro e del panettone

Le feste di Natale 2022 si avvicinano ed è tempo di addobbare la casa, comprare i regali e pensare al cenone della Vigilia.

Insieme a queste tradizioni incrollabili, gli italiani portano avanti da anni anche quella del pandoro e del panettone. L’eterna lotta, è meglio uno o è meglio l’altro? Rispondere è difficile, ma quest’anno lo sarà ancora più del solito a causa del caro prezzi che ha coinvolto anche questi due tipici dolci natalizi.

Pandoro e panettone, salgono i prezzi: rincari fino al 40%

Il caro prezzi di questi 2022 non risparmia nemmeno il periodo natalizio e i nostri dolci preferiti.

Mangiare un pandoro o un panettone, quest’anno, non sarà così piacevole come nel 2021 e non a causa del loro sapore! Il caro bollette e i rincari delle materie prime incidono fortemente sul prezzo di questi due dolci con un aumento dei prezzi che si aggira addirittura tra il 25 e il 40%.

Il commento di Fiepet Confesercenti

Già qualche mese fa, il presidente di Fiepet Confesercenti Claudio Pica, aveva paventato questa eventualità per il pandoro e il panettone: “I fornai e gli artigiani non hanno alternative, sono costretti a far fronte per primi agli aumenti legati alla produzione.”