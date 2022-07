Caro prezzi e inflazione: le nuove stime del Codacons

Inflazione, aumento delle bollette e dei carburanti: il caro prezzi ha colpito qualsiasi settore e le vacanze estive 2022 saranno salatissime,

L’inflazione è l’emergenza primaria dell’Italia, che unita alla crisi energetica ha portato ad un caro prezzi generalizzato che continua ad aumentare.

La crisi economica in Italia tra inflazione e caro prezzi

L’inflazione continua ad essere, assieme alla crisi energetica che si traduce in un aumento delle bollette di luce e gas, la principale emergenza dell’Italia, con i prezzi che anche a luglio hanno fatto registrare rincari record.

A denunciarlo è stato il Codacons, che ha elaborato uno studio per capire come l’inflazione registrata in Italia nei primi 7 mesi dell’anno si rifletta sui bilanci delle famiglie.

Il tasso di inflazione acquisita per il 2022 è pari al +6,7%, secondo i dati Istat. Solo per la spesa alimentare, la cui inflazione acquisita è pari al +7,5% nel 2022, le famiglie spendono in totale quasi 10,9 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno.

Nel 2022 ci saranno le vacanze più care degli ultimi anni

Siamo alle porte di agosto, mese in cui statisticamente la maggior parte degli italiani parte per le vacanze estive. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha ravvisato che le famiglie dovranno essere pronte a «mettere mano al portafogli» per riuscire a spostarsi: